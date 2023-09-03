«Нова пошта» доставлятиме посилки безкоштовно: кому пощастило?

«Нова пошта», один із двох найбільших поштових операторів України, запустив нову програму, в рамках якої почав безкоштовно доставляти посилки для військовослужбовців.

Як повідомили у прес-службі компанії, цією програмою може скористатися будь-який бажаючий. Для цього тільки потрібно:

заповнити форму за посиланням;

вказати, для якого підрозділу доставка;

отримати промокод.

Заявку буде розглянуто протягом двох робочих днів.

У компанії також звертають увагу, що можна отримати необмежену кількість промокодів, але на тиждень загальний обсяг відправок по них – до 1000 кг.

Зазначимо, що з 1 січня 2023 року «Нова пошта» підвищила тарифи на 20% і вище.

Наразі в Україні працюють два основні оператори поштового зв’язку – державна «Укрпошта» та приватна «Нова пошта». І якщо в «Укрпошти» більш низькі тарифи на більшість відправлень і є відділення в селах, то її конкурент доставляє посилки набагато швидше і відрізняється більш сучасним сервісом.

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