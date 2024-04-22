Ночью рашисты продолжили воздушный террор Одесской области: последствия

В ночь на понедельник, 22 апреля, враг направил группу из семи «шахедов»с временно оккупированного Крыма на Одесскую область.

В результате боевой работы этой ночью подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено 5 ударных «шахедов», а утром около 7.00 — БпЛА оперативно-тактического уровня «Орлан-10».

К сожалению, есть и попадания. О последствиях атаки сообщили в Силах обороны Юга.

Сообщается, что вражеские дроны-камикадзе попали по территории фермерского хозяйства. Повреждены складские здания и сельскохозяйственная техника.

Люди не пострадали.

Напомним, в воскресенье, 21 апреля, целью ракетного удара по Одесской области был транспортно-логистический объект припортовой инфраструктуры. Взрывной волной и обломками ракеты были повреждены частные дома, пострадали четыре человека.

А в субботу, 20 апреля, во второй половине дня враг нанес по Одессе ракетный удар. В результате были повреждены 4 частных дома и газопровод в Хаджибеевском районе города, а один частный жилой дом полностью разрушен. Пострадали восемь человек, среди которых двое детей 3 и 4 лет.

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