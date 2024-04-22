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Уночі рашисти продовжили повітряний терор Одещини: наслідки

Уночі рашисти продовжили повітряний терор Одещини: наслідки

Вихідні дні для одеситів і жителів області пройшли під звуки тривог і вибухів. Після ракетних атак рашисти продовжили нічний терор дронами. Цього разу під удар потрапило фермерське господарство.

У ніч на понеділок, 22 квітня, ворог спрямував групу з семи “шахедів” з тимчасово окупованого Криму на Одеську область.

У результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних “шахедів”, а вранці близько 7.00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10”.

На жаль, є й влучання. Про наслідки атаки повідомили в Силах оборони Півдня.

Повідомляється, що ворожі дрони-камікадзе влучили по території фермерського господарства. Пошкоджено складські будівлі та сільськогосподарську техніку.

Люди не постраждали.

Нагадаємо, у неділю, 21 квітня, метою ракетного удару по Одеській області був транспортно-логістичний об’єкт припортової інфраструктури. Вибуховою хвилею та уламками ракети було пошкоджено приватні будинки, постраждало четверо людей.

А в суботу, 20 квітня, у другій половині дня ворог завдав по Одесі ракетного удару. Унаслідок цього було пошкоджено 4 приватні будинки та газопровід у Хаджибеївському районі міста, а один приватний житловий будинок повністю зруйновано. Постраждали вісім осіб, серед яких двоє дітей 3 і 4 років.

Ще на тему: Ракета влучила по сінгапурському підприємству: наслідки удару по Одеському району 19 квітня (фото)

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