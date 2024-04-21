Новости Одессы и Одесской области

Рашисты «поздравили» одесситов с воскресным днем новой порцией баллистики: есть «прилет»

Рашисты «поздравили» одесситов с воскресным днем новой порцией баллистики: есть «прилет»

Сегодня днем, в воскресенье, 21 апреля 2024 года, российские террористы, по всей видимости, решили не оставлять одесситов в покое и снова ударили баллистикой. Горожане услышали мощный взрыв, а после заметили столб дыма – не исключен «прилет».

Сигнал воздушной тревоги прозвучал примерно в 13:13. И уже спустя пару минул прогремел взрыв – его отчетливо слышали жители микрорайона Таирова.

Позже Телеграм-каналы начали писать о возможном «прилете» под Черноморском.

Также сообщается о присутствии над морем вражеского дрона-разведчика, по которому, вполне возможно, будут «работать» наши силы противовоздушной обороны.

На данный момент угроза баллистики остается в силе, и поэтому одесситам желательно находиться в укрытиях до отбоя.

Официальная информация от военных пока не поступала.

Напомним, в субботу, 20 апреля 2024 года, во второй половине дня враг нанес по Одессе ракетный удар. В результате были повреждены 4 частных дома и газопровод в Хаджибеевском районе города, а один частный жилой дом полностью разрушен. Пострадали восемь человек, среди которых двое детей 3 и 4 лет.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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