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Ночной пожар в Измаиле стоил жизни пожилым супругам (фото)

Ночной пожар в Измаиле стоил жизни пожилым супругам (фото)

Сегодня ночью, 18 февраля 2022 года, в городе Измаиле Одесской области горела квартира в жилой многоэтажке. На пожаре погибла чета супругов.

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Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, возгорание возникло в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажки по улице Мира.

Во время тушения пожара из дома эвакуировали 15 жильцов.

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В горевшей квартире спасатели обнаружили тела хозяев – мужчины 1936-го и женщины 1937 годов рождения.

В результате пожара почти полностью выгорела комната. Площадь возгорания составили 12 квадратных метров. Его причина и сумма ущерба устанавливаются.

пожар в Измаиле4

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Редакция ПРОФИЛЬ

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