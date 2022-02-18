Ночной пожар в Измаиле стоил жизни пожилым супругам (фото)

Сегодня ночью, 18 февраля 2022 года, в городе Измаиле Одесской области горела квартира в жилой многоэтажке. На пожаре погибла чета супругов.

Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, возгорание возникло в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажки по улице Мира.

Во время тушения пожара из дома эвакуировали 15 жильцов.

В горевшей квартире спасатели обнаружили тела хозяев – мужчины 1936-го и женщины 1937 годов рождения.

В результате пожара почти полностью выгорела комната. Площадь возгорания составили 12 квадратных метров. Его причина и сумма ущерба устанавливаются.

Читайте также:

Фото пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области

Цей матеріал також доступний українською