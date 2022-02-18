Ночной пожар в Измаиле стоил жизни пожилым супругам (фото)

Сегодня ночью, 18 февраля 2022 года, в городе Измаиле Одесской области горела квартира в жилой многоэтажке. На пожаре погибла чета супругов.
Как рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС, возгорание возникло в одной из квартир на четвертом этаже пятиэтажки по улице Мира.
Во время тушения пожара из дома эвакуировали 15 жильцов.
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В горевшей квартире спасатели обнаружили тела хозяев – мужчины 1936-го и женщины 1937 годов рождения.
В результате пожара почти полностью выгорела комната. Площадь возгорания составили 12 квадратных метров. Его причина и сумма ущерба устанавливаются.
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Фото пресс-службы управления ГСЧС в Одесской области
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