На Армейской загорелась квартира на 8 этаже высотки

Одесским спасателям пришлось тушить пожар в высотном 15-этажном доме. Как сообщили в службе спасения, обошлось без жертв и пострадавших.
Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
По информации ГСЧС, сегодня, 14 февраля, в 14:46, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на 8-м этаже 15-этажного жилого дома по улице Армейская.
Спасатели, прибыв на место, установили, что горит домашнее имущества в одной из комнат квартиры.
В 15:04 пожар локализован и в 15:06 ликвидирован на площади 2 м2.
В связи с сильным задымлением, подразделениями ГСЧС были эвакуированы 7 человек. Умерших и пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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Фото пресс-службы главного управления ГСЧС Украины в Одесской области
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