Новости Одессы и Одесской области

На Армейской загорелась квартира на 8 этаже высотки

На Армейской загорелась квартира на 8 этаже высотки

Одесским спасателям пришлось тушить пожар в высотном 15-этажном доме. Как сообщили в службе спасения, обошлось без жертв и пострадавших.

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Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

По информации ГСЧС, сегодня, 14 февраля, в 14:46, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на 8-м этаже 15-этажного жилого дома по улице Армейская.

Спасатели, прибыв на место, установили, что горит домашнее имущества в одной из комнат квартиры.

В 15:04 пожар локализован и в 15:06 ликвидирован на площади 2 м2.

В связи с сильным задымлением, подразделениями ГСЧС были эвакуированы 7 человек. Умерших и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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Фото пресс-службы главного управления ГСЧС Украины в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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