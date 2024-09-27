В Одессе и пригороде были слышны мощные взрывы: есть прилет

Незадолго до происшествия наблюдательные каналы предупреждали о возможности применения баллистических ракет в направлении региона. В 22:15 в Одесской области активировалась система оповещения о воздушной опасности.

Воздушные силы Украины информировали об угрозе использования баллистического оружия с южного направления в районах, где была объявлена ​​тревога. Мониторинговые группы фиксировали движение баллистических ракет в сторону Одесской области, а вскоре поступили сообщения о взрывах.

По предварительным данным, агрессор применил ракетный комплекс «Искандер-М». Детонации зафиксированы в пределах Белгород-Днестровского района Одесской области.

Ситуация остается напряженной, до официальной отмены воздушной тревоги одесситам и жителям области настоятельно рекомендуют находиться в укрытиях и безопасных местах, чтобы не подвергать риску свои жизни и здоровье, а также не мешать эффективной работе сил противовоздушной обороны.

Напомним, что в этот же день, утром, россияне массово атаковали Измаил: там разрушены жилые дома, есть погибшие и раненые.