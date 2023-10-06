Новости Одессы и Одесской области

Ночью под удар дронов попала пограничная и припортовая инфраструктура на Дунае

Ночью под удар дронов попала пограничная и припортовая инфраструктура на Дунае

Ночью 6 октября, в течение трех с половиной часов продолжалась воздушная тревога в Одесской области из-за дроновой атаки российских террористов. Под удар попала приграничная и припортовая инфраструктура Измаильского района.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Три беспилотника типа Shahed-131/136 удалось уничтожить.

Повреждено зернохранилище, загорелись 9 грузовиков. Пожар ликвидирован. Люди не пострадали.

На месте работают все соответствующие службы. Правоохранительные органы фиксируют очередные преступления россиян.

Функционирование паромной переправы временно остановлено.

«Используя тактику сложных маневров, баражирующие снаряды несколько раз меняли курс, в который раз шли вдоль линии государственной границы», — отметили в Силах обороны юга.

Регулярными обстрелами инфраструктуры Одесской области россияне пытаются помешать работе зернового коридора, который продолжил свое существование без россии. Поэтому пропагандист соловьев призывает «утюжить» Одессу и Николаев (другими словами — стирать с лица земли) .

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Редакция ПРОФИЛЬ

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