Вночі 23 вересня Одеську область атакували «Оніксами» – які наслідки?

Сьогодні вночі, 23 вересня 2023 року, рашистські окупанти атакували Одеську область ракетами «Онікс».

Про це повідомила в ефірі єдиного телемарафону начальник прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

За її словами, дві ворожі ракети потрапили до рекреаційної зони на відкритій території.

«Критичних руйнувань та травмованих немає»,

– повідомила Гуменюк.

За інформацією Повітряного командування “Південь”, у ніч на 23 вересня російські окупанти атакували Україну 15-ма ударними дронами-камікадзе типу “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – Росії). Удари були спрямовані на Запоріжжя та Дніпропетровську область.

Силами протиповітряної оборони знищено 14 ударних дронів.

Як повідомлялося раніше, ввечері 21 вересня росіяни в черговий раз атакували ракетами Бєлгород-Дністровський район Одеської області. Зруйновані будинки баз відпочинку. Після влучення виникла пожежа.

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