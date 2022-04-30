Ночь без обстрелов, ловля диверсантов и предстоящий долгий комендантский час: о военной ситуации в Одессе (видео)

Ночь на субботу, 30 апреля 2022 года, прошла в Одессе и одесской области спокойно благодаря нашим силам обороны, которые продолжают выполнять поставленные боевые задачи.

Об этом сообщил в своем утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Братчук напоминает, что наши силы противовоздушной обороны контролируют небо и получают новое вооружение, что поможет сделать наше небо более защищенным.

Также в Одесском регионе проводится контрдиверсионная операция.

Кроме того, спикер ОВА напоминает, что с 22:00 1 мая в Одессе начинается затяжной комендантский час – он продлится до 05:00 3 мая.

Что касается ситуации в акватории Черного моря, то, как отмечает Братчук, враг перегруппировывается и пытается организовать воздушную разведку и продолжает угрожать как Одессе и области, так и другим регионам нашей страны ракетными ударами.

При этом враг активничает еще на одном фронте: пытается забрасывать украинцев фейками, в частности, о ситуации в Приднестровье. Спикер Одесской ОВА призывает не доверять сомнительной информации и призывам сдаться.

Доброго ранку, ми з Одеси!

Ніч в місті та області пройшла без обстрілів.

Наші сили ППО отримали нові комплекси для боротьби з ворогом.

Контрдиверсійна операція триває: про її результати незабаром повідомимо.

Одеса готується до «затяжної» комендантської години.

Працюємо на Перемогу разом! Опубликовано Сергеем Братчуком Пятница, 29 апреля 2022 г.

Фото с Facebook-страницы Сергея Братчука