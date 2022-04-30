Новости Одессы и Одесской области

Ночь без обстрелов, ловля диверсантов и предстоящий долгий комендантский час: о военной ситуации в Одессе (видео)

Ночь без обстрелов, ловля диверсантов и предстоящий долгий комендантский час: о военной ситуации в Одессе (видео)

Ночь на субботу, 30 апреля 2022 года, прошла в Одессе и одесской области спокойно благодаря нашим силам обороны, которые продолжают выполнять поставленные боевые задачи.

Об этом сообщил в своем утреннем видеообращении спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук.

Братчук напоминает, что наши силы противовоздушной обороны контролируют небо и получают новое вооружение, что поможет сделать наше небо более защищенным.

Также в Одесском регионе проводится контрдиверсионная операция.

Кроме того, спикер ОВА напоминает, что с 22:00 1 мая в Одессе начинается затяжной комендантский час – он продлится до 05:00 3 мая.

Что касается ситуации в акватории Черного моря, то, как отмечает Братчук, враг перегруппировывается и пытается организовать воздушную разведку и продолжает угрожать как Одессе и области, так и другим регионам нашей страны ракетными ударами.

При этом враг активничает еще на одном фронте: пытается забрасывать украинцев фейками, в частности, о ситуации в Приднестровье. Спикер Одесской ОВА призывает не доверять сомнительной информации и призывам сдаться.

 

Доброго ранку, ми з Одеси!
Ніч в місті та області пройшла без обстрілів.
Наші сили ППО отримали нові комплекси для боротьби з ворогом.
Контрдиверсійна операція триває: про її результати незабаром повідомимо.
Одеса готується до «затяжної» комендантської години.
Працюємо на Перемогу разом!

Опубликовано Сергеем Братчуком Пятница, 29 апреля 2022 г.

 

Фото с Facebook-страницы Сергея Братчука

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить