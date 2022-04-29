ПВО в Одессе усилили новым ЗРК: сбивать ракет будут больше

Зенитные ракетные войска воздушного командования «Юг» получили зенитный ракетный комплекс С-300 от стран-партнеров. Это значительно усилило противовоздушную оборону в южном регионе.

Об этом сообщили в службе по связям с общественностью воздушного командования «Юг».

ЗРК С-300 эффективно выполняет свою работу против большого числа объектов российских оккупантов и может сбивать самолеты, крылатые и баллистические ракеты на дистанции от 5 до 150 км. При этом, не важно, на каком расстоянии летит цель – 10 метров или 27 км.

Указанный комплекс уже выполняет боевые задания.

«Есть начало – будет продолжение. Слава Украине!» — сказано в сообщении военных.

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