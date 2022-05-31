Николаевский губернатор пошутил про свои похороны и Марченко

Разговоры о смерти Виталия Кима прокомментировал он сам, в своем утреннем видеообращении:

— Записал видео потому что начали в рашистских телеграм каналах (писать), что я тут помер. Но радует не это, радует реакция друзей. Звонит Марченко, пишет: «А почему ты меня не пригласил на похороны?» Я ему отвечаю: «Извини, сам опаздываю». Так что все в порядке, мы работаем.

Правда, Виталий Ким не уточнил, о каком Марченко он говорил – Максиме Марченко, руководителе Одесской ОВА, или о генерале Дмитрии Марченко, который курирует оборону Николаевской области.

Глава Николаевской ОВА также добавил, что ВСУ теснят противника, а тот в ответ обстреливает Николаев и населенный пункты области из артиллерии.

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