Известные военные персоны Украины стали героями праздничных открыток с 8 марта

В Украине сейчас, во время войны, новые мужчины секс-символы. Места певцов и актеров заняли руководители страны и военные.
К празднику 8 марта шутники-дизайнеры выпустили серию поздравительных открыток, где женщин с праздником весны поздравляют сам Верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Николаевской военной администрации Виталий Ким, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, таинственный пилот-асс Призрак Киева, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и даже пресловутые гопники, отнявшие бронетранспортер у российских оккупантов.
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