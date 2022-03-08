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Известные военные персоны Украины стали героями праздничных открыток с 8 марта

Известные военные персоны Украины стали героями праздничных открыток с 8 марта

В Украине сейчас, во время войны, новые мужчины секс-символы. Места певцов и актеров заняли руководители страны и военные.

Рецепты

К празднику 8 марта шутники-дизайнеры выпустили серию поздравительных открыток, где женщин с праздником весны поздравляют сам Верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский, руководитель Николаевской военной администрации Виталий Ким, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, таинственный пилот-асс Призрак Киева, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и даже пресловутые гопники, отнявшие бронетранспортер у российских оккупантов.

Верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский

Руководитель Николаевской военной администрации Виталий Ким

Таинственный пилот-асс Призрак Киева

Гопники, отнявшие бронетранспортер у российских оккупантов

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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