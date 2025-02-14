Одесская областная прокуратура сообщила о подозрении депутату Сафьяновского сельсовета и четырем другим участникам преступной группы. Их обвиняют в загрязнении земель опасными отходами и злоупотреблении служебным положением для получения неправомерной выгоды.

По данным следствия, депутат вместе со знакомым основал предприятие, которое формально занималось агентским обслуживанием судов. На самом деле оно использовалось для незаконного слива токсичных отходов. Для сокрытия деятельности они заключили фиктивный договор с лицензированной компанией, который так и не был выполнен.

К схеме привлекли еще трех человек, которые контролировали очистку грузовых отсеков судов от льяльных вод с высокой концентрацией нефтепродуктов. Отходы сливали на территорию полигона твердых бытовых отходов в Измаильском районе. В результате этого загрязнено более 2200 квадратных метров земли, а экологический ущерб оценивается в более чем 2,4 млн гривен.

Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога. Расследование проводится совместно со следователями и правоохранительными органами Одесской области.

Читайте также: