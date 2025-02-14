Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру депутату Саф’янівської сільради та чотирьом іншим учасникам злочинної групи. Їх звинувачують у забрудненні земель небезпечними відходами та зловживанні службовим становищем для отримання неправомірної вигоди.

За данами слідства, депутат разом зі знайомим заснував підприємство, яке формально займалося агентським обслуговуванням суден. Насправді воно використовувалося для незаконного зливу токсичних відходів. Для приховування діяльності вони уклали фіктивний договір з ліцензованою компанією, який так і не був виконаний.

До схеми залучили ще трьох осіб, які контролювали очищення вантажних відсіків суден від лляльних вод з високою концентрацією нафтопродуктів. Відходи зливали на територію полігону твердих побутових відходів у Ізмаїльському районі. Внаслідок цього забруднено понад 2200 квадратних метрів землі, а екологічна шкода оцінюється у понад 2,4 млн гривень.

Наразі всім підозрюваним обрано запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави. Розслідування проводиться спільно зі слідчими та правоохоронними органами Одеської області.

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