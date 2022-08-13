Неудавшаяся разведка и подарок пограничникам: итоги 13 августа в Одесской области (видео)

По состоянию на вечер субботы, 13 августа 2022 года, ситуация в Одессе и Одесской области под контролем, обстрелов не было. Об этом сообщил в своем вечернем видеообращении глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

Марченко напомнил, что днем враг пытался вести над территорией области воздушную разведку при помощи беспилотника «Орлан-10». Но этот беспилотник сбили наши силы противовоздушной обороны.

Также глава ОВА рассказал, что пограничники Одесской области получили четыре новых патрульных катера в рамках программы международной технической поддержки от Евросоюза, и поблагодарил европейских партнеров за поддержку.

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