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В небе над Одесчиной сбили вражескую «птичку»

В небе над Одесчиной сбили вражескую «птичку»

Сегодня днем, 13 августа 2022 года, над территорией Одесской области украинские военные сбили вражеский беспилотник, который пытался вести воздушную разведку.
Об этом сообщает служба по связям с общественностью воздушного командования «Юг».

Беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» был уничтожен воинами зенитного ракетного подразделения воздушного командования «Юг» около 13:00.

Ранее местные жители сообщали в Телеграм-каналах, что в области были слышны взрывы. При этом воздушная тревога в указанное время не объявлялась.

Напомним, по информации Одесской областной военной администрации, ночь на субботу, 13 августа, прошла в Одессе и Одесской области спокойно. Ситуация полностью под контролем.

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Фото иллюстративное

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