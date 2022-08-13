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Ночь без тревог и оценка ВСУ Пенгагоном: о ситуации на Одесчине на утро 13 августа

Ночь без тревог и оценка ВСУ Пенгагоном: о ситуации на Одесчине на утро 13 августа

Сегодняшняя ночь, на субботу, 13 августа 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области спокойно и без сигналов воздушных тревог. Ситуация полностью под контролем, заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Между тем, в Черном море продолжают нести дежурство два рашистских корабля-ракетоносца и один большой десантный корабль. Также имеется определенная группировка черноморского флота рф, которая курсирует вдоль побережья оккупированного Крыма в направлении Новороссийска.

Братчук еще раз напоминает: учебных тревог во время войны не бывает. При этом спикер ОВА просит не забывать об учебных тренировках наших бойцов. Он просит одесситов не пугаться, но в то же время правильно реагировать на сигналы воздушной тревоги, а также доверять только официальным источникам информации.

Кроме того, Братчук рассказал об успехах наших воинов на Южном направлении, где ВСУ продолжает успешно уничтожать позиции врага и удерживать свои позиции.

По словам спикера ОВА, 12 баллов по 10-балльной шкал поставил нашим Вооруженным силам Пентагон.

А в порт Южный зашло очередное судно. Здесь его загрузят украинской пшеницей, после чего оно отправится в Эфиопию.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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