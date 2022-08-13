Катер «Белгород-Днестровский – Овидиополь» пока не ходит – почему?

Как прошла ночь в Одесской области: сигналы тревог и возможная химическая атака Ночь на пятницу, 12 августа 2022 года, прошла в Одессе и Одесской области без обстрелов, хотя не обошлось и без сигналов воздушной тревоги.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области ввели карантин из-за западного кукурузного жука В Подольском и Березовском районах Одесской области обнаружили западного кукурузного жука, который паразитирует на кукурузе. В этой связи в нескольких районах указанных областей ввели карантин. ПОДРОБНЕЕ