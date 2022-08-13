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Катер «Белгород-Днестровский – Овидиополь» пока не ходит – почему?

Катер «Белгород-Днестровский – Овидиополь» пока не ходит – почему?

Рейсы пассажирского катера по маршруту Белгород-Днестровский – Овидиополь откладываются до 16 августа из-за низкого уровня воды в Днестровском лимане.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский горсовет, ссылаясь на предприятие-перевозчика.

«Предприятие-перевозчик сообщает, что из-за низкого уровня воды в Днестровском лимане рейсы пассажирского судна «Белгород-Днестровский – Овидиополь», работавшего в тестовом режиме, откладываются до 16 августа»,

– говорится в сообщении.

Расписание движения катера и о его дальнейшей работе будет сообщено дополнительно.

Напомним, пробный запуск пассажирского катера «Белгород-Днестровский – Овидиополь» состоялся в прошлую субботу, 6 августа. Предполагалось, что катер начнет курсировать уже на этой неделе.

По словам главы Одесской ОВА Максима Марченко, запуск этого катера упростит маршрут передвижения людей между населенными пунктами и позволит им быстрее добраться до южных регионов Одесчины.

Фото с Facebook-страницы Белгород-Днестровского горсовета

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Редакция ПРОФИЛЬ

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