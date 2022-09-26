Враг атаковал дронами Одесскую область: население эвакуировали

Сегодня ночью, 26 сентября 2022 года, враг атаковал Одесскую область дронами-камикадзе.
По официальной информации Оперативного командования «Юг», один дрон уничтожен силами противовоздушной обороны, а два других попали в объект военной инфраструктуры.
В результате возник масштабный пожар и, кроме того, сдетонировали боеприпасы, в связи с чем организована эвакуация гражданского населения.
Предварительно, пострадавших нет.
Борьба с огнем и спасательная операция продолжаются.
Информация уточняется.
Напомним, утром 25 сентября вражеские беспилотники атаковали Одессу. Враг трижды попал в админздание в центре города. Жертв нет.
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Фото ОК «Юг»