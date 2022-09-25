Одесские зенитчики умело разобрались с самолетом и вертолетом рашистов

Вернулся из Польши, чтобы защищать Украину: история десантника 46-й ОДШБ Пулеметчик 46-й Отдельной десантно-штурмовой бригады Сергей с позывным «Гугл» получил ранение в бою на Херсонщине. Сразу после реабилитации военный планирует вернуться на фронт. Война застала мужчину в Польше, где он работал последние 5 лет. Без колебаний Сергей бросил работу и уехал защищать Родину. О боевых буднях «Гугл» рассказал «Одесской жизни». ПОДРОБНЕЕ

Стоит ли возвращаться домой жителям деоккупированных территорий? Все больше населенных пунктов освобождаются от оккупантов, и местные жители стремятся вернуться в свои дома и квартиры. Между тем, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук не советует этого делать по ряду причин. ПОДРОБНЕЕ