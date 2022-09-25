Одесские зенитчики умело разобрались с самолетом и вертолетом рашистов

Сначала защитники украинского неба сбили вражеский штурмовик Су-25. Пилот катапультировался и для его эвакуации отправили вертолет. Но и он был сбит.
Об этом сообщает телеграмм-канал«Одесской жизни».
25 сентября около 17.00 часов подразделениями зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования «Юг» сбит вражеский штурмовик Су-25, атаковавший наши войска в Херсонской области.
Для спасения российского пилота оккупанты отправили вертолет Ми-8 с эвакуационной командой на борту, но и он тоже был успешно уничтожен зенитчиками Одесской бригады.