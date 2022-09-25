В ВСУ прокомментировали атаки дронов: сейчас ищут средства борьбы

Сейчас украинские военные изучают тактику и пытаются выяснить точные тактико-технические характеристики БПЛА-камикадзе. После этого будет выработана тактика борьбы с ними.
Об этом сооющила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Дроны управляемые и часто во время атаки меняют направление движения. Сейчас наши войска изучают тактику врага в использовании этого оружия. Боевые уловки оккупантов удастся разгадать. Тактико-технические характеристики еще не изучены полностью, потому что есть противоречивые данные о том, насколько далеко они могут быть направлены. Сейчас это изучается. Думаю, что в ближайшее время сообщим и сориентируем всех,
— заявила Гуменюк в эфире Всеукраинского телемарафона новостей.
Напомним, что российские агрессоры начали применять против Украины новое оружие — беспилотники камикадзе. Одесса уже дважды подвергалась атакам таких летательных аппаратов. Последняя атака произошла ранним утром 25 сентября.
Ранее мы рассказывали, что представляют собой иранские ударные беспилотные летательные аппараты «Шахид-136», которыми российская армия в последнее время атакует Украину, в том числе и Одессу.