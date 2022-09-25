В ВСУ прокомментировали атаки дронов: сейчас ищут средства борьбы

Об этом сооющила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Дроны управляемые и часто во время атаки меняют направление движения. Сейчас наши войска изучают тактику врага в использовании этого оружия. Боевые уловки оккупантов удастся разгадать. Тактико-технические характеристики еще не изучены полностью, потому что есть противоречивые данные о том, насколько далеко они могут быть направлены. Сейчас это изучается. Думаю, что в ближайшее время сообщим и сориентируем всех,