Недоброе воскресное утро: Одесса атакована дронами-камикадзе (ОБНОВЛЕНО)

Рано утром 25 сентября Одесса снова была атакована российскими беспилотниками. Часть дронов камикадзе сбили, но были, к сожалению и прилеты.
По сообщениям очевидцев в социальных сетях после попадания дрона-камикадзе в одном из зданий начался пожар. К его месту прибыли экипажи спасателей и уже приступили к тушению.
На данный момент информации о том, куда было попадание, масштабах разрушений и жертвах еще нет.
ОБНОВЛЕНО: Официальное сообщение ОК «Юг»
Одесса снова атакована враждебными дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара.
Один дрон сбит силами противовоздушной обороны. Человеческих потерь нет.
Это вторая атака дронов за эту неделю. Первый раз город был обстрелян беспилотниками-камикадзе в пятницу, 23 сентября.
«Одесская Жизнь» продолжает следить за ситуацией. Новость обновляется.
Ранее мы рассказывали, что представляют собой иранские ударные беспилотные летательные аппараты «Шахид-136», которыми российская армия в последнее время атакует Украину, в том числе и Одессу.