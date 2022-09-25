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Недоброе воскресное утро: Одесса атакована дронами-камикадзе (ОБНОВЛЕНО)

Недоброе воскресное утро: Одесса атакована дронами-камикадзе (ОБНОВЛЕНО)

Рано утром 25 сентября Одесса снова была атакована российскими беспилотниками. Часть дронов камикадзе сбили, но были, к сожалению и прилеты.

По сообщениям очевидцев в социальных сетях после попадания дрона-камикадзе в одном из зданий начался пожар. К его месту прибыли экипажи спасателей и уже приступили к тушению.

На данный момент информации о том, куда было попадание, масштабах разрушений и жертвах еще нет.

ОБНОВЛЕНО: Официальное сообщение ОК «Юг»

Одесса снова атакована враждебными дронами-камикадзе. Трижды враг попал в админздание в центре города. Продолжается спасательная операция и тушение пожара.

Один дрон сбит силами противовоздушной обороны. Человеческих потерь нет.

Это вторая атака дронов за эту неделю. Первый раз город был обстрелян беспилотниками-камикадзе в пятницу, 23 сентября.

«Одесская Жизнь» продолжает следить за ситуацией. Новость обновляется.

Ранее мы рассказывали, что представляют собой иранские ударные  беспилотные летательные  аппараты «Шахид-136», которыми российская армия в последнее время атакует Украину, в том числе и Одессу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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