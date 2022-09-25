Последствия авианалета: есть поврежденные дома, часть троллейбусов сократили маршруты

Из-за ликвидаций последний утренней атаки беспилотников в Одессе троллейбусы № 7, 9, 10 курсируют по сокращенным маршрутам. Дома возле пораженного админздания получили незначительные повреждения.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

По предварительным данным, жилые дома, сооружения вокруг эпицентра взрыва пострадали незначительно.

Наша задача сейчас – обеспечить жизнедеятельность города, в том числе, выпустить на маршруты общественный транспорт, что будет сделано в ближайшее время,

– сказал Труханов.

Он также отметил, что с первых минут работники городских коммунальных служб находятся рядом со спасателями и помогают в ликвидации последствий взрыва.

Напомним, что ранним утром 25 сентября Одессу атаковали российские дроны-камикадзе. Повреждено административное здание центральной части города. В него попало сразу три снаряда.

Ранее мы рассказывали, что представляют собой иранские ударные беспилотные летательные аппараты «Шахид-136», которыми российская армия в последнее время атакует Украину, в том числе и Одессу.