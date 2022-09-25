Последствия авианалета: есть поврежденные дома, часть троллейбусов сократили маршруты

Из-за ликвидаций последний утренней атаки беспилотников в Одессе троллейбусы № 7, 9, 10 курсируют по сокращенным маршрутам. Дома возле пораженного админздания получили незначительные повреждения.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
По предварительным данным, жилые дома, сооружения вокруг эпицентра взрыва пострадали незначительно.
Наша задача сейчас – обеспечить жизнедеятельность города, в том числе, выпустить на маршруты общественный транспорт, что будет сделано в ближайшее время,
– сказал Труханов.
Он также отметил, что с первых минут работники городских коммунальных служб находятся рядом со спасателями и помогают в ликвидации последствий взрыва.
Напомним, что ранним утром 25 сентября Одессу атаковали российские дроны-камикадзе. Повреждено административное здание центральной части города. В него попало сразу три снаряда.
Ранее мы рассказывали, что представляют собой иранские ударные беспилотные летательные аппараты «Шахид-136», которыми российская армия в последнее время атакует Украину, в том числе и Одессу.