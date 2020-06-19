Новости Одессы и Одесской области

Без свадеб в ресторанах: в Измаиле ужесточили карантин

Без свадеб в ресторанах: в Измаиле ужесточили карантин

В Измаиле Одесской области ужесточили карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Ограничения (с 18 июня) ввели решением городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Причины

«Повышение уровня заболеваемости СОVID-19 на территории г.Измаил и Измаильского района, а также анализ заболеваемости СОVID-19 и динамики ее развития на территории Болградского района свидетельствуют о возможности ухудшения эпидемической ситуации на территории Измаила и Измаильского района», – написал мэр.

Он также отметил, что в больнице Измаила сейчас 16 больных с коронавирусом.

Что запретили

  • любые массовые мероприятия в помещениях, за исключением внешнего независимого оценивания и связанные с деятельностью объектов критической инфраструктуры; на открытом воздухе можно проводить мероприятия, но если на них не более 30 человек;
  • торжества и свадьбы в ресторанах;
  • спортивные тренировки в закрытых помещениях.

Также в торговых заведениях будут измерять температуру посетителей и нанесут разметку для соблюдения дистанции между ними.

Ранее карантин ужесточили в Болградском районе Одесской области.

Напомним, Одесскую область, несмотря на коронавирус, признали одним из самых безопасных для туристов регионов.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить