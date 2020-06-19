Без свадеб в ресторанах: в Измаиле ужесточили карантин

В Измаиле Одесской области ужесточили карантинные мероприятия в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Ограничения (с 18 июня) ввели решением городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил в Facebook мэр Измаила Андрей Абрамченко.

Причины

«Повышение уровня заболеваемости СОVID-19 на территории г.Измаил и Измаильского района, а также анализ заболеваемости СОVID-19 и динамики ее развития на территории Болградского района свидетельствуют о возможности ухудшения эпидемической ситуации на территории Измаила и Измаильского района», – написал мэр.

Он также отметил, что в больнице Измаила сейчас 16 больных с коронавирусом.

Что запретили

любые массовые мероприятия в помещениях, за исключением внешнего независимого оценивания и связанные с деятельностью объектов критической инфраструктуры; на открытом воздухе можно проводить мероприятия, но если на них не более 30 человек;

торжества и свадьбы в ресторанах;

спортивные тренировки в закрытых помещениях.

Также в торговых заведениях будут измерять температуру посетителей и нанесут разметку для соблюдения дистанции между ними.

Ранее карантин ужесточили в Болградском районе Одесской области.

Напомним, Одесскую область, несмотря на коронавирус, признали одним из самых безопасных для туристов регионов.

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