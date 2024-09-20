Некоторым украинцам запретили пользоваться Telegram: кому и почему

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Отмечается, что Telegram активно используется врагом для кибератак, распространения фишинга и вредоносного программного обеспечения, установления геолокации пользователей, корректировки ракетных ударов и тому подобное.

«С целью минимизации этих угроз было принято решение о запрете установки и использования Telegram на служебных устройствах работников органов государственной власти, военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны, а также предприятий — операторов критической инфраструктуры» — говорится в сообщении.

Но есть исключение — это «лица, для которых использование этого мессенджера является частью служебных обязанностей».

Читайте также: Подслушанное и непроверенное: что показал мониторинг одесских телеграм-каналов

Напомним, 24 августа вечером французские правоохранители задержали основателя Telegram Павла Дурова. Это произошло в аэропорту под Парижем.

Позже стало известно, что ордер на арест Дурова выдали в рамках предварительного расследования. Французские правоохранители обвиняют основателя Telegram в том, что он отказывался сотрудничать для расследования ряда преступлений. Согласно данным французской прокуратуры, Дурова обвиняют по 12 статьям.