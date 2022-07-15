100 российских ТГ-каналов, выдающих себя за украинские: список

В мессенджере Телеграм работает ряд телеграм-каналов, представляющихся независимыми, но работу которых на самом деле координируют российские спецслужбы.

Об этом сказано в совместном заявлении ведомств и организаций, отвечающих за информационную безопасность страны, по защите информационного пространства Украины от российских вражеских телеграмм-каналов.

В заявлении сказано:

В условиях, когда Украина успешно противостоит российскому нападению, крайне актуален вопрос информационной безопасности. Ведь не имея возможности победить на поле боя, враг пытается посеять измену и расшатать украинское общество. В частности, на это работает ряд якобы независимых Телеграмм-каналов, работу которых действительно координирует Кремль через свои спецслужбы. Причастность таких каналов к российским спецслужбам РФ установила ранее и Служба безопасности Украины в рамках соответствующих уголовных производств.

Так, речь идет о ТГ-каналах Легетимный, Сплетница, Картель, Резидент, Наблюдатель, MediaPost, Женщина с косой и другие телеграмм-каналы, список которых прилагается далее и постоянно обновляется.

Призываем вас не использовать эти каналы, ведь их работу финансирует и координирует россия.

В любом случае не доверяйте им, поскольку такие площадки распространяют фейки и манипуляции и являются частью информационной войны против Украины.

Также отмечаем, что ряд этих каналов для собственной раскрутки заказывает рекламу в украинских пабликах.

Обращаем внимание владельцев и редакторов всех украинских изданий, что информационная, финансовая и любая другая поддержка таких ресурсов может рассматриваться как пособничество врагу и будет преследоваться в соответствии с законодательством.

Список каналов: