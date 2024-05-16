Подслушанное и непроверенное: что показал мониторинг одесских телеграм-каналов

К такому выводу пришли эксперты Института демократии имени Филиппа Орлика.

Поскольку телеграм-каналы являются популярными источниками новостей в своих регионах, эксперты Института демократии имени Филиппа Орлика с января 2024 года анализируют их качество, применяя для этого те же подходы, что и для профессиональных региональных медиа: соблюдение профессиональных стандартов, публикация материалов с признаками заказа, пропаганды, тематика и тональность публикаций.

Эксперты промониторили региональные telegram-каналы трех регионов Украины — Востока, Запада и Юга и выявили неверифицированные сообщения от подписчиков или перепосты из других региональных телеграмм-каналов, сообщения о движении ракет и «шахедов» без ссылок на официальные источники.

В частности, телегра-каналы на Юге Украины публиковали значительное количество сообщений, которые не позволяли понять, из какого источника поступила информация, была ли эта информация проверена, насколько она полна и качественная.

Помимо анонимных сообщений от читателей это касалось еще и сообщений о движении ракет, шахедов – отсутствии или наоборот присутствии угрозы для горожан. Худшие оценки по стандартам в этом регионе, по мнению экспертов, у телеграмм-каналов «Одесса Info» и «Труха Одесса».

Также на каналах Юга больше всего официоза – 8,6%. Публикуются малообработанные сообщения от силовых структур, ГСЧС, объявления. Здесь в лидерах телеграмм-канал «Новости Одесса» (9%).

«Телеграмм-каналы, ориентированные на соблюдение профессиональных стандартов журналистики, также присутствуют, но их не так много», — говорится в публикации Института.

Также на Юге самый высокий из всех регионов показатель немаркированной рекламы – 14%. Больше ее на телеграмм-каналах «Главное Новостное Одесса» (12,9%), «Подслушано Одесса» (10%) и «Одесса как она есть» (9%). Рекламировали доставку шаурмы, суши, велосипеды, матрасы, мероприятия, фитнес-клуб, торговые сети и т.д.

Некоторые телеграмм-каналы Юга Украины перепечатывали сообщения из российских источников.

Больше всего к такой практике прибегали на телеграм-канале «ХХЕРСОН», рассказывая о том, что якобы россияне на оккупированных территориях ремонтируют дороги, возводят жилые дома.

На телеграм-канале «Труха Одесса» был зафиксирован фейк – о девочке, которая всю жизнь предусматривает «самые страшные катастрофы человечества» и якобы дала интервью «Би-Би-Си» по Украине.

«Что касается освещения полномасштабного российского вторжения, то на Юге Украины издание информировали в основном об обстрелах, движении ракет/шахедов и т.д. Частично такие сообщения не содержали никаких надежных ссылок и могли вводить в заблуждение», — говорится в публикации.

Некоторые телеграмм-каналы прибегали к эмоциональному нагнетанию, сообщая об инцидентах:

«😱ПЗДЦ. Приревновал свою возлюбленную к другу и убил его»; «😱 ПЗДЦ. Расстрелял водителя авто на Привокзальной» – «Труха Одесса».

О качестве некоторых сообщений от читателей можно судить по этому сообщению из телеграмм-канала «Одесса Info»:

«👊МАХАЧ на Старосенной 😵🤷🏻‍♂️. Кто? За что? Не понятно.. кто знает подробности?»

Также эксперты отметили отсутствие сообщений о присоединившихся к ВСУ земляках. Исключение составлял телеграмм-канал «Главное Новостное Одесса», который чествовал память погибших воинов, а также телеграм-канал «Подслушано Одесса», рассказывавший о поддержке граждан ВСУ.