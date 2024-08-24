Во Франции задержали Павла Дурова, основателя Telegram

Дуров прибыл из Азербайджана на своем частном бизнес-джете (самолете). Французские следователи выдали ордер на его розыск из-за отсутствия модерации в его месседжере и отказа от сотрудничества с правоохранительными органами.

Правоохранители Франции считают, что инструменты, предлагаемые Telegram, делают его средством, который преступники используют для наркоторговли, педофильских преступлений и мошенничества.

Дуров уже зарегистрирован в картотеке разыскиваемых лиц, и он должен предстать перед следователем судьей.

Кстати, Дуров — французский подданный, гражданство этой страны он получил в 2021 году.

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