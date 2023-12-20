Абоненти “Київстар” в Одесі знову залишились без мобільного зв’язку: причини

Як повідомили у “Київстар”, збій у роботі оператора зв’язку виник у низці міст на заході та півдні України.

“Наша мережа зараз на стабілізації після масштабної атаки хакера, тому все ще можуть виникати короткочасні складності в роботі послуг.

Так, з ранку 20 грудня у низці міст на заході та півдні України виникли складнощі з голосовим зв’язком та роботою мобільного додатку «Мій Київстар».

Спеціалісти компанії працюють над оновленням сервісів. Робимо все можливе, щоб усунути технічні проблеми якнайшвидше. Вибачаємося за незручності”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, тиждень тому, 12 грудня, мільйони користувачів “Київстар” залишилися без мобільного зв’язку та інтернету через потужну кібератаку, відповідальність за яку взяли на себе російські хакери з групи “Сонцепек”.

У компанії повідомляли, що було частково зруйновано його IT-інфраструктуру. Це позбавило абонентів Київстару можливості зателефонувати рідним та близьким. І щоб вийти зі становища, люди почали скуповувати стартові пакети інших операторів – Vodafon та lifecell.

Вже надвечір стартових пакетів цих операторів практично не було у продажу. І “на вулиці” вийшли непорядні торговці, які на різних інтернет-платформах продавали стартові пакети за ціною від 500 до 1500 гривень.