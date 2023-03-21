Недалеко от Одесской области произошло землетрясение

Подземные толчки зафиксировали в Румынии во второй половине дня 20 марта. Землетрясение было умеренным, его сила составила 5,0 баллов (по шкале Рихтера).

Об этом сообщили в украинском Главном центре специального контроля.

По информации сейсмологов, 20 марта 2023 в 16:02:16 (по киевскому времени) Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение с территории Румынии, магнитудой 5,0 (по шкале Рихтера). По классификации землетрясение относится к умеренным землетрясениям.

Результаты обработки данных предоставлены центральным органам государственной власти, международным сейсмологическим центрам и другим потребителям информации.

В сообщении Центра отмечается, что угрозы для территории Украины это землетрясение не несло.

В последний раз подземные толчки на территории Одесской области фиксировались 3 ноября 2022 года. Тогда жители региона ищутили эхо землетрясения, которое также произошло в Румынии. В тот раз эпицентр был намного ближе к территории Украины, чем сегодня, а сила толчков составила 5,5 балла (по шкале Рихтера).

Также «Одесская Жизнь» рассказывала о разрушительном землетрясении в Турции, которое забрало более 40 тысяч жизней. В то время там на спортивных сборах находилась одесская футбольная команда Черноморец. Мы рассказывали, как футболисты пережили это стихийное бедствие.

О том, угрожают ли сильные землетрясения Одессе, вы можете прочитать в материале: Возможно ли сильное землетрясение в Одессе – ответ сейсмолога.

Читайте также:

Землетрясение в Одессе: выдержат ли дома и что говорят сейсмологи

На фото красным кругом обозначен эпицентр землетрясения в Румынии, зеленым — город Одесса.