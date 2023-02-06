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Во время землетрясения в Турции там был одесский “Черноморец”: что с командой?

Во время землетрясения в Турции там был одесский “Черноморец”: что с командой?

6 февраля одесский футбольный клуб “Черноморец” во время землетрясения в Турции находился на сборах в этой стране. К счастью, спортсмены не пострадали, но теперь не могут вылететь в Украину.

Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Там рассказали, что 6 февраля после утренней тренировки одесский «Черноморец» покинул отель в городе Анталия и отправился в местный аэропорт.

Команда должна была лететь рейсом Анталия — Стамбул — Кишинев, но полным составом — игроки, тренеры и персонал команды — отправиться не смогла из-за проблем в аэропорту.

Руководство клуба прилагает все усилия, чтобы все игроки и сотрудники “Черноморца” в ближайшее время вернулись в Одессу.

В пресс-службе отметили, что эпицентр сегодняшнего разрушительного землетрясения в Турции находился в нескольких сотнях километров от места сбора многих украинских футбольных клубов.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что 6 февраля 2023 года на Юге Турции произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,8 баллов. Подземные толчки ощущались в нескольких провинциях и соседних странах. В самой Турции разрушены сотни зданий, число погибших менее чем за сутки достигло более 2 тысяч человек и продолжает расти.

Для помощи украинцам в Турции на базе посольства открыты две «горячие линии»: +90 539 550 98 98 и +90 312 442 15 93.

Кроме того, родственники в Украине могут также обращаться на «горячую линию» МИД: +380 44 238 15 88.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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