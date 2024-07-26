Не стоит сплетничать и лениться: что отмечает церковь 26 июля

Не стоит сплетничать и лениться: что отмечает церковь 26 июля

Церковный праздник сегодня, 26 июля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

26 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

26 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого мученика Ермолая

Кто такой святой мученик Ермолай

Святой мученик Ермолай был одним из трех священников, оставшихся в Никомидии после великого гонения на христиан во времена императора Максимиана. Известный своей глубокой мудростью и благочестием, Ермолай снискал уважение многих людей, которые искали у него духовной поддержки и совета. Несмотря на опасность, он продолжал проповедовать христианскую веру, сохраняя верность своим убеждениям. Среди его обращенных был святой Пантелеймон, который впоследствии прославился как выдающийся врач и мученик. Ермолай не избежал преследований: его схватили и казнили за веру, но его пример мужества и веры остался источником вдохновения для многих поколений христиан.

Народные приметы 26 июля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: возле водоемов прыгают лягушки — ждите дождя;
  • мухи стали очень назойливыми, кусаются — задождит;
  • кот трется о ноги человека — вас ждет хороший год;
  • услышать пение кукушки — осень будет теплой;
  • пожелтела липа — осень придет рано.

Что нельзя делать 26 июля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • Женщинам запрещается заниматься рукоделием.
  • Нельзя выходить на огород или в поле.
  • Не стоит сплетничать и лениться.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua