Не стоит сплетничать и лениться: что отмечает церковь 26 июля

26 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

26 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого мученика Ермолая

Кто такой святой мученик Ермолай

Святой мученик Ермолай был одним из трех священников, оставшихся в Никомидии после великого гонения на христиан во времена императора Максимиана. Известный своей глубокой мудростью и благочестием, Ермолай снискал уважение многих людей, которые искали у него духовной поддержки и совета. Несмотря на опасность, он продолжал проповедовать христианскую веру, сохраняя верность своим убеждениям. Среди его обращенных был святой Пантелеймон, который впоследствии прославился как выдающийся врач и мученик. Ермолай не избежал преследований: его схватили и казнили за веру, но его пример мужества и веры остался источником вдохновения для многих поколений христиан.

Народные приметы 26 июля

Приметы этого дня говорят следующее:

смотрели, какой сегодня день: возле водоемов прыгают лягушки — ждите дождя;

мухи стали очень назойливыми, кусаются — задождит;

кот трется о ноги человека — вас ждет хороший год;

услышать пение кукушки — осень будет теплой;

пожелтела липа — осень придет рано.

Что нельзя делать 26 июля

Сегодня нельзя делать следующее:

Женщинам запрещается заниматься рукоделием.

Нельзя выходить на огород или в поле.

Не стоит сплетничать и лениться.

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