Не стоит сплетничать и лениться: что отмечает церковь 26 июля

Церковный праздник сегодня, 26 июля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
26 июля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
26 июля по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого мученика Ермолая
Кто такой святой мученик Ермолай
Святой мученик Ермолай был одним из трех священников, оставшихся в Никомидии после великого гонения на христиан во времена императора Максимиана. Известный своей глубокой мудростью и благочестием, Ермолай снискал уважение многих людей, которые искали у него духовной поддержки и совета. Несмотря на опасность, он продолжал проповедовать христианскую веру, сохраняя верность своим убеждениям. Среди его обращенных был святой Пантелеймон, который впоследствии прославился как выдающийся врач и мученик. Ермолай не избежал преследований: его схватили и казнили за веру, но его пример мужества и веры остался источником вдохновения для многих поколений христиан.
Народные приметы 26 июля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: возле водоемов прыгают лягушки — ждите дождя;
- мухи стали очень назойливыми, кусаются — задождит;
- кот трется о ноги человека — вас ждет хороший год;
- услышать пение кукушки — осень будет теплой;
- пожелтела липа — осень придет рано.
Что нельзя делать 26 июля
Сегодня нельзя делать следующее:
- Женщинам запрещается заниматься рукоделием.
- Нельзя выходить на огород или в поле.
- Не стоит сплетничать и лениться.
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