Не варто пліткувати і лінуватися: що відзначає церква 26 липня

Церковне свято сьогодні, 26 липня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
26 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
26 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого мученика Єрмолая
Хто такий святий мученик Єрмолай
Святий мученик Єрмолай був одним із трьох священників, що залишилися в Нікомідії після великого гоніння на християн за часів імператора Максиміана. Відомий своєю глибокою мудрістю та благочестям, Єрмолай здобув повагу багатьох людей, які шукали у нього духовну підтримку та поради. Попри небезпеку, він продовжував проповідувати християнську віру, зберігаючи вірність своїм переконанням. Серед його навернених був святий Пантелеймон, який згодом прославився як видатний лікар і мученик. Єрмолай не уникнув переслідувань: його схопили і стратили за віру, але його приклад мужності та віри залишився джерелом натхнення для багатьох поколінь християн.
Народні прикмети 26 липня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- дивилися, який сьогодні день: біля водойм стрибають жаби — чекайте на дощ;
- мухи стали дуже настирливими, кусаються — задощить;
- кіт треться об ноги людини — на вас чекає хороший рік;
- почути спів зозулі — осінь буде теплою;
- пожовкла липа — осінь прийде рано.
Що не можна робити 26 липня
Сьогодні не можна робити таке:
- Жінкам забороняється займатися рукоділлям.
- Не можна виходити на город чи в поле.
- Не варто пліткувати і лінуватися.
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