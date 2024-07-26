Не варто пліткувати і лінуватися: що відзначає церква 26 липня

Не варто пліткувати і лінуватися: що відзначає церква 26 липня

Церковне свято сьогодні, 26 липня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

26 липня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

26 липня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого мученика Єрмолая

Хто такий святий мученик Єрмолай

Святий мученик Єрмолай був одним із трьох священників, що залишилися в Нікомідії після великого гоніння на християн за часів імператора Максиміана. Відомий своєю глибокою мудрістю та благочестям, Єрмолай здобув повагу багатьох людей, які шукали у нього духовну підтримку та поради. Попри небезпеку, він продовжував проповідувати християнську віру, зберігаючи вірність своїм переконанням. Серед його навернених був святий Пантелеймон, який згодом прославився як видатний лікар і мученик. Єрмолай не уникнув переслідувань: його схопили і стратили за віру, але його приклад мужності та віри залишився джерелом натхнення для багатьох поколінь християн.

Народні прикмети 26 липня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: біля водойм стрибають жаби — чекайте на дощ;
  • мухи стали дуже настирливими, кусаються — задощить;
  • кіт треться об ноги людини — на вас чекає хороший рік;
  • почути спів зозулі — осінь буде теплою;
  • пожовкла липа — осінь прийде рано.

Що не можна робити 26 липня

Сьогодні не можна робити таке:

  • Жінкам забороняється займатися рукоділлям.
  • Не можна виходити на город чи в поле.
  • Не варто пліткувати і лінуватися.

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