Новости Одессы и Одесской области

В Одессе поддержали протест в Грузии — фотофакт

В Одессе поддержали протест в Грузии — фотофакт

На Приморском бульваре в Одессе заметили мужчину, обернутого в грузинский флаг в знак солидарности с грузинами, которые отстаивают свободу выбора.

Трогательное фото опубликовала в фейсбук журналистка «Одесской жизни» Анастасия Епурь.

В Тбилиси и других городах Грузии уже пятый день продолжаются акции против пророссийских властей партии «Грузинская мечта», которая накануне заявила о сворачивании пути страны в Евросоюз.

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Митинги начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Против протестующих спецназовцы применяют водометы и слезоточивый газ.

Грузия

Демонстранты пытаются вернуться к зданию парламента и развернуть там стихийный палаточный городок. Они несут флаги Грузии и ЕС и требуют отставки правительства и новых парламентских выборов.

По состоянию на утро в понедельник, 2 декабря, в Тбилиси подразделениям спецназа удалось оттеснить протестующих за пределы проспекта Руставели, сообщает NewsGeorgia.  По данным издания, ночью этой ночью полиция задержала более 50 человек.

 

 

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