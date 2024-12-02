В Одессе поддержали протест в Грузии — фотофакт

Трогательное фото опубликовала в фейсбук журналистка «Одесской жизни» Анастасия Епурь.

В Тбилиси и других городах Грузии уже пятый день продолжаются акции против пророссийских властей партии «Грузинская мечта», которая накануне заявила о сворачивании пути страны в Евросоюз.

Митинги начались 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе об отказе от переговоров по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Против протестующих спецназовцы применяют водометы и слезоточивый газ.

Демонстранты пытаются вернуться к зданию парламента и развернуть там стихийный палаточный городок. Они несут флаги Грузии и ЕС и требуют отставки правительства и новых парламентских выборов.

По состоянию на утро в понедельник, 2 декабря, в Тбилиси подразделениям спецназа удалось оттеснить протестующих за пределы проспекта Руставели, сообщает NewsGeorgia. По данным издания, ночью этой ночью полиция задержала более 50 человек.