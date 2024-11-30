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«20% бюджета на фронт»: в центре Одессы прошел традиционный пикет в поддержку ВСУ (фоторепортаж)

«20% бюджета на фронт»: в центре Одессы прошел традиционный пикет в поддержку ВСУ (фоторепортаж)

Осень заканчивается, а вот ежесубботняя акция-пикет в поддержку нашей армии, организуемая группой неравнодушных одесситов «Гроші на ЗСУ» не прекращается.

Так, сегодня, 30 ноября, в центре Одессы прошла очередная такая акция. Ее участники настаивают на том, чтобы по меньшей мере 20% местного бюджета направлялись на нужды наших защитников, а не на неуместные в дни полномасштабной войны ремонты и условную «брусчатку».

Участница пикета в Одессе

Но помимо ставших привычными призывов («20% бюджета на фронт», «Равнодушие приближает к нам линию фронта», «Дети наших защитников хотят дождаться своего папу живым» и т.п.), участники нынешнего пикета сделали акцент на том, что скоро депутаты горсовета будут рассматривать проект бюджета на 2025 год – сессия назначена на 4 декабря.

В центре Одессы прошла акция протеста

Пикет в Одессе, 30 ноября 2024

«Где в проекте бюджета города на 2025 год средства на помощь Силам обороны Украины? 5,5 млн грн – это издевательство», – гласит один из плакатов.

Больше подробностей – в нашем фоторепортаже:

Участники акции в Одессе
Участники акции в Одессе2
Участники акции в Одессе3

Напомним, участники акции «Гроші на ЗСУ» уверены: наши власти недостаточно делают для наших защитников.

Статья по теме: Одесский фронт: как одесситы добиваются от мэрии выделять помощь ЗСУ.

Фото Светланы Королевой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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