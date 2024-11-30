«20% бюджета на фронт»: в центре Одессы прошел традиционный пикет в поддержку ВСУ (фоторепортаж)

Так, сегодня, 30 ноября, в центре Одессы прошла очередная такая акция. Ее участники настаивают на том, чтобы по меньшей мере 20% местного бюджета направлялись на нужды наших защитников, а не на неуместные в дни полномасштабной войны ремонты и условную «брусчатку».

Но помимо ставших привычными призывов («20% бюджета на фронт», «Равнодушие приближает к нам линию фронта», «Дети наших защитников хотят дождаться своего папу живым» и т.п.), участники нынешнего пикета сделали акцент на том, что скоро депутаты горсовета будут рассматривать проект бюджета на 2025 год – сессия назначена на 4 декабря.

«Где в проекте бюджета города на 2025 год средства на помощь Силам обороны Украины? 5,5 млн грн – это издевательство», – гласит один из плакатов.

Больше подробностей – в нашем фоторепортаже:

Напомним, участники акции «Гроші на ЗСУ» уверены: наши власти недостаточно делают для наших защитников.

Статья по теме: Одесский фронт: как одесситы добиваются от мэрии выделять помощь ЗСУ.

Фото Светланы Королевой