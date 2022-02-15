В Черном море и лиманах запретили ловить камбалу: в чем причина?

Что сливают в море в Маячном переулке: версии Одесситы обратили внимание на странные пятна в море в районе Маячного переулка и неприятный запах, от них идущий. Местные жители подозревают несанкционированный сброс канализации, но городские власти уверяют, что сточные воды из коллектора. ПОДРОБНЕЕ

Рыбные ряды на Привозе: «переезд» откладывается (фото) Рыбные ряды на нашем Привозе полнятся привычным товаром и находятся на прежнем месте – почти сразу у главного входа на знаменитый рынок. То есть, по своему привычному «адресу». А ведь их собирались демонтировать еще 1 февраля… ПОДРОБНЕЕ