В Черном море и лиманах запретили ловить камбалу: в чем причина?

С сегодняшнего дня, 15 февраля 2022 года, вступил в силу нерестовый запрет на промышленный и любительский отлов камбалы (глоссы) в северо-западной части Черного моря и окружающих его причерноморских лиманах.
Как сообщает Черноморский рыбоохранный патруль, запрет продлится до 30 апреля 2022 года включительно в зоне деятельности Черноморского рыбоохранного патруля.
Запрет введен с целью сохранить численность этого вида рыбы во время нереста.
Также сообщается, что за незаконную добычу камбалы браконьерам грозит штраф в размере 1700 грн за одну незаконно выловленную особь рыбы.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в понедельник, 14 февраля, возле здания Одесской облгосадминистрации на проспекте Шевченко прошел митинг профессиональных рыбаков Днестра и Днестровского лимана. Они вышли на акцию протеста из-за того, что порядка 200 человек остались без работы из-за абсурдного распределения квот на отлов рыбы рыбпредприятиям.
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