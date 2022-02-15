Новости Одессы и Одесской области

В Черном море и лиманах запретили ловить камбалу: в чем причина?

В Черном море и лиманах запретили ловить камбалу: в чем причина?

С сегодняшнего дня, 15 февраля 2022 года, вступил в силу нерестовый запрет на промышленный и любительский отлов камбалы (глоссы) в северо-западной части Черного моря и окружающих его причерноморских лиманах.

Рецепты

Как сообщает Черноморский рыбоохранный патруль, запрет продлится до 30 апреля 2022 года включительно в зоне деятельности Черноморского рыбоохранного патруля.

Запрет введен с целью сохранить численность этого вида рыбы во время нереста.

Также сообщается, что за незаконную добычу камбалы браконьерам грозит штраф в размере 1700 грн за одну незаконно выловленную особь рыбы.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что в понедельник, 14 февраля, возле здания Одесской облгосадминистрации на проспекте Шевченко прошел митинг профессиональных рыбаков Днестра и Днестровского лимана. Они вышли на акцию протеста из-за того, что порядка 200 человек остались без работы из-за абсурдного распределения квот на отлов рыбы рыбпредприятиям.

Читайте также:

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить