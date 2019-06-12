fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Названы причины зловония в центре Одессы

Названы причины зловония в центре Одессы

Неприятные запахи в районе Одесского морского вокзала и Думской площади, появившиеся 2 дня назад и донимающие жителей некоторых районов до сих пор, были вызваны разложением зеленых водорослей.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила первый замдиректора Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Валентина Дацюк.

По ее данным, «превышения по сероводороду», который выделяется при разложении водорослей, были зафиксированы в районе Морского вокзала и Думской площади. Наличие сероводорода в воздухе хотя и было выше обычных показателей, но не превышало предельно допустимой концентрации. Замеры проводились вдоль всего побережья от Ланжерона до 10-й станции Фонтана.

«Что еще раз подтверждает природу этого запаха – разложение органического вещества», – отметила Валентина Дацюк.

Чиновник также призвала жителей города не паниковать и не верить «кошмарам из соцсетей», которые появились после цветения морской воды. Валентина Дацюк попросила одесситов в подобных случаях, прежде всего, звонить в Департамент экологии (тел. 724-33-24) и задавать все интересующие вопросы.

Ранее “Одесская жизнь” выясняла, что происходит с водой в Чёрном море и опасна ли такая ситуация для отдыхающих.

 

Фото: Владислава Швец

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

  • Избавляемся от пота правильно

    Избавляемся от пота правильно

    Дезодоранты и антиперспиранты стали неотъемлемой частью нашей жизни. Средствами, маскирующими неприятный запах, начинают пользоваться уже в подростковом возрасте. Но далеко не все знают, какую опасность могут таить в себе баночки и тюбики, обещающие избавить вас от проблемы потливости. Знать бы меру Сказать дружное «нет» дезодорантам и антиперспирантам пока никто не предлагает. В Одесском городском кожно-венерологическом

    ПОДРОБНЕЕ

  • В Одессе на Молдаванке вчера было невыносимо

    Сильный неприятный запах ощущался в ночь с 4 на 5 августа в районе Молдаванки. По словам очевидцев, сообщивших о вони, запах тухлых яиц или чего-то подобного отчётливо ощущался примерно с 1:00 в районе улицы Балковской, а также Средней, Разумовского, Старопортофранковской. Судя по новым сообщениям о неприятных запахах в Одессе, установка понтонов на «Одессанефтепродукте» существенных результатов,

    ПОДРОБНЕЕ

  • Одесситы смогут дышать полной грудью?

    Сегодня, 25 октября 2012 года, на нефтеперерабатывающем предприятии ПАО «Одеснефтепродукт» завершается монтаж первых понтонов на резервуарах с нефтепродуктами, что поможет существенно снизить потери продукта и выбросы вредных веществ в атмосферу. В соответствии с решением исполкома утвержден график выполнения природоохранных мероприятий, создана комиссия по контролю за выполнением обязательств, взятых предприятиями нефтеперерабатывающего комплекса по модернизации нефтеперевалочного оборудования.

    ПОДРОБНЕЕ

  • Одесситы могут рассчитывать на чистый воздух?

    Предприятия нефтеперерабатывающего комплекса Одессы усилили работу по обеспечению экологической безопасности для исключения вредных выбросов в атмосферу. Как мы уже неоднократно писали, потенциальную угрозу вредных выбросов в атмосферу, по заключению специалистов, несут предприятия нефтеперерабатывающего комплекса. Именно они стали источником зловонных запахов, на которые жаловались жители Одессы в начале года. Вопрос «О мерах по нормализации состояние атмосферного

    ПОДРОБНЕЕ

  • Одесситы никогда не избавятся от зловония?

    На состоявшемся заседании Одесского исполкома власти решили пока не приостанавливать работу нефтеперерабатывающих предприятий города. В ходе заседания выступил Алексей Романовский – председатель правления компании «Эксимнефтепродукт». Он отметил, что приостановка работы предприятия приведет к его закрытию, и просил не принимать такого решения. Со своей стороны представители общественности потребовали принять жесткие меры в отношении компаний, загрязняющих окружающую

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить