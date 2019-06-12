Названы причины зловония в центре Одессы

Неприятные запахи в районе Одесского морского вокзала и Думской площади, появившиеся 2 дня назад и донимающие жителей некоторых районов до сих пор, были вызваны разложением зеленых водорослей.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявила первый замдиректора Департамента экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета Валентина Дацюк.

По ее данным, «превышения по сероводороду», который выделяется при разложении водорослей, были зафиксированы в районе Морского вокзала и Думской площади. Наличие сероводорода в воздухе хотя и было выше обычных показателей, но не превышало предельно допустимой концентрации. Замеры проводились вдоль всего побережья от Ланжерона до 10-й станции Фонтана.

«Что еще раз подтверждает природу этого запаха – разложение органического вещества», – отметила Валентина Дацюк.

Чиновник также призвала жителей города не паниковать и не верить «кошмарам из соцсетей», которые появились после цветения морской воды. Валентина Дацюк попросила одесситов в подобных случаях, прежде всего, звонить в Департамент экологии (тел. 724-33-24) и задавать все интересующие вопросы.

Ранее “Одесская жизнь” выясняла, что происходит с водой в Чёрном море и опасна ли такая ситуация для отдыхающих.

Фото: Владислава Швец