“Зелёная напасть”: так можно ли сейчас купаться в Чёрном море?

Начало туристического и купального сезона в Одессе нельзя назвать удачным. Помимо традиционных проблем с арендаторами пляжей и обустройством приморской зоны, отдых многих пляжников в течение недели был омрачен состоянием воды.

Море приобрело необычный цвет всех оттенков зеленого, а консистенция воды стала напоминать густой коктейль. Кто-то даже стал говорить об «экологической катастрофе» в Одесском заливе, призывая не приезжать сюда на отдых. Но буквально за 2-3 дня море на большинстве пляжей снова приобрело обычный цвет. «Одесская жизнь» выясняла, почему Черное море было зеленым и опасно ли купаться в такой воде для здоровья человека.

Что случилось?

В Одесской области и в самой Одессе на городских пляжах морская вода окрасилась в зеленый цвет. Более того, вода стала «густой». А в некоторых местах, например, в районе гаваней Одесского порта, где нет сильных течений, от морской воды исходил неприятный запах. Пользователи соцсетей массово публиковали фото и видео со странным явлением, сравнивая воду у берега с болотной.

«Купаться в таком море явно неприятно», – делились впечатлениями одесситы. А некоторые общественники даже советовали избегать водных процедур.

В чем причина «зеленой воды»?

В Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа следят за ситуацией. Здесь объяснили: причина — цветение в акватории Одесского залива одного из видов цианобактерий — Nodulaia Spumigena (Нодулярия пенообразующая).

– В пробах морской воды были отмечены и другие представители цианобактерий, а также зеленые микроводоросли, однако, 99,9% всей биомассы было сформировано нодулярией, – пояснила инспектор Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа Галина Теренько.

Причем на резкий рост количества нодулярии в морской воде повлияли одновременно очень теплая вода и снижение ее солености. Так, вода у одесского побережья Черного моря прогрелась до 24-х градусов. Северные ветры нагнали к берегам Одессы пресную воду из Днепро-Бугского лимана, а сильные дожди «смыли» в море большое количество сточных и дренажных пресных вод.

Эти факторы способствовали «демографическому взрыву» водорослей, в результате чего морское побережье и превратилось в зеленую жижу.

Можно ли купаться?

В Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа рассказали, что концентрация нодулярии действительно была превышена. Что, впрочем, видно и невооруженным глазом. А вот другие химические показатели загрязняющих веществ находятся ниже предельно-допустимых концентраций для морской воды.

– При такой солености как в Черном море нодулярия не продуцирует токсичные вещества. Например, в Балтике, где из-за цветения закрывают пляжи, соленость около 7 промилле, у нас сейчас около 14, а когда зайдут глубинные воды, может подняться до 17. Так что можно давать гарантию в 100%, что никакой опасности для жизни человека нет, – заверила начальник отдела научных исследований и охраны морских биоценозов Украинского научного центра экологии Черного моря Светлана Ковалишина.

Тем не менее, некоторые эксперты призывают отказаться от купания в море, пока в воде нодулярия.

– При контакте с кожей возможно развитие аллергических реакций, – прокомментировал руководитель общественной организации «Зеленый лист» Владислав Балинский.

При этом официального запрета на купание от специализированных инстанций и городских властей не было.

Однако Главное управление Госпотребслужбы в Одесской области предостерегает население, особенно детей, от купания в такой воде и потребления выловленной на побережье морской рыбы, мидий, креветок и других морепродуктов.

История не нова

Nodulaia Spumigena обитает в Черном море не так давно. Традиционно она живет в северных водоемах, например, в Балтийском море. К нам цианобактерия, вероятно, попала с балластными водами судов. На новом месте водоросль прижилась и размножилась.

– Яркий пример — 2012 год, когда цвела сине-зеленая водоросль nodularia spumigena — море было покрыто серой пленкой. Такое было замечено впервые у нашего побережья. Но эти водоросли токсичны при низкой солености воды — у нас, к счастью, они были неопасны. А вот на Балтийском море даже закрывали пляжи, — сообщила Светлана Ковалишина.

Что очистит море от зеленой напасти?

По словам специалистов, очищение прибрежной зоны моря зависит от погоды. На многих пляжах вода ещё пару дней назад приобрела свой обычный цвет. Полностью же закончится “цветение” при двух условиях:

при похолодании, когда понизится температура воды, что остановит размножение нодулярии;

после сильного ветра, который поднимет волны, отнесет заселенную нодулярией воду подальше, а к берегам Одессы пригонит более холодную и соленую воду из открытого моря.

Фото: Владислава Швец