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Названы области Украины с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом

Названы области Украины с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом

Самая тяжелая ситуация с коронавирусом на 20 апреля в Киеве, в Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской областях. В этих регионах большая заполненность коек с кислородом.

Об этом брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

“Самая тяжелая ситуация – в городе Киев, Киевской области, Одесской, Сумской, Николаевской и Харьковской области”, – сказал Степанов. О сложности ситуации, по словам министра, свидетельствует степень заполненности больничных коек, обеспеченных подачей килосрода.

Степанов отметил, что в Киеве сейчас занято почти 75% коек с кислородом, в Киевской области – 70%, в Одесской области – 73%, Сумской области – 69,5%.

Напомним, Минздрав прогнозирует вспышку коронавируса после Пасхи.

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Иван Городнюк
Иван Городнюк ПРОФИЛЬ

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