Украине грозит новая вспышка коронавируса – Минздрав

Министерство здравоохранения ожидает новую вспышку заболеваемости COVID-19 после Пасхи. Вспышка возможна через 3-4 недели после праздника.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

“Мы ожидаем после Пасхи, за 3-4 недели рост количества больных. Череда праздников, которые начинаются с 1 мая и продолжаются до 10 мая, сопровождается мобильностью населения. Все это будет добавлять количество заболевших”, – сказал министр.

Напомним, что в Одесской области выявили новый штамм гриппа.