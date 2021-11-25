Украинцев заставят платить за пластиковые пакеты?

В Украине планируют ввести официальные цены на пластиковые пакеты в супермаркетах. Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров Украины. Но о каких именно пакетах идет речь?

За какие пакеты придется платить украинцам?

На днях ряд СМИ сообщили, что украинцев заставят платить за пакеты, которые используются для фасовки мелких товаров и которые сейчас можно взять бесплатно в торговых залах и на кассах супермаркетов.

Тем не менее, как стало известно, новое постановление Кабмина коснется немного других пакетов, которые и раньше были платными.

Напомним, 1 июня 2021 года Верховная Рада приняла законопроект «Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины». Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

Законом запрещено использовать:

сверхлегкие пластиковые пакеты;

легкие пластиковые пакеты толщиной менее 50 микрон;

оксораскладные или оксобиораскладные пластиковые пакеты.

Вместе с тем, запрет не распространяется на биоразлагаемые пластиковые пакеты, а также на сверхтонкие — шириной до 22,5 см, глубиной до 34,5 см, длиной до 45 см. Они должны быть предназначены для упаковки или транспортировки свежей рыбы, мяса, продуктов из них, сыпучих продуктов, льда и распространяться в объектах розничной торговли, как первичная упаковка.

И сейчас решается вопрос о том, какая минимальная розничная стоимость должна быть для разрешенных пакетов.

Какие цены на пластиковые пакеты введут в Украине?

Если Кабмин поддержит постановление, то с 10 декабря 2021 года в Украине будут установлены такие минимальные цены на пластиковые пакеты (толщиной более 50 микрон):

без ручек и боковых складок (в рулонах) – 2 грн/шт.;

без ручек и с боковыми складками или с ручками, но без боковых складок – 2,5 грн/шт.;

с ручками и боковыми складками – 3 грн/шт.

При этом до 1 января 2022 года будут разрешены сверхтонкие пластиковые пакеты для упаковки продуктов.

За использование сверхтонких пакетов с января 2022 года предусмотрен штраф в размере от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн.

Пакеты в рулонах разрешат?

Однако маленькие пакетики, используемые сейчас для фасовки в торговых залах (так называемые пакеты в рулонах), являются исключением и в будущем будут разрешены, но при условии, что они будут изготовлены из биоразлагаемых материалов и соответствовать установленным габаритам:

Ширина – до 225 мм;

Длина – до 450 мм (с учетом ручек);

Глубина – до 345 мм.

Фото: 5.UA