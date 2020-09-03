Коронавирус в Одессе проявит себя после Дня города – министр здравоохранения

Об этом он заявил на брифинге.

“Вчера в сеть попали фотографии с дня празднования Дня города в Одессе. Ну, мне кажется, то, что мы увидели, за чертой здравого смысла”, – заявил он.

Он также сделал обращение к властям Одессы.

“Я понимаю, что вы сейчас все находитесь в выборах. Что вы все живете исключительно избирательными процессами. Но вы знаете в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в Одессе?”, – заявил он.

“Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что через буквально несколько дней, недель, увидим еще больший рост числа больных COVID-19 в Одесской области и, непосредственно, в городе Одессе”, – сказал министр.