Нардеп рассказал, кого накажут за хранение дров

По словам народного депутата Максима Павлюка, данный закон не касается граждан, использующих дрова для обогрева жилья. Он направлен против незаконных пилорам, черных лесорубов, которые наживаются на краденом лесе.

Нардеп также сказал, что человек не несет ответственности за хранение 30 кубометров сосновых дров, или 15 кубометров дубовых. Это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон, а также кое-что с запасом.

«Но даже если кто-то заготовил этой зимой больше, для них нет причин волноваться. Закон не имеет обратной силы во времени, поэтому госорганы, в том числе и полиция, не имеют права требовать документы на древесину, купленную до вступления закона в силу», – подытожил Павлюк.

Отметим, что действующее законодательство предусматривает за незаконное обращение древесины от 17 до 25,5 тысяч гривен штрафа, тогда как новый закон повышает их до уровня от 34 до 85 тысяч гривен или до ограничения свободы сроком до трех лет.

На данный момент документ направлен на подпись президенту.

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