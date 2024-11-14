Нардеп розповів, кого покарають за зберігання дров

За словами нардепа Максима Павлюка, цей закон не стосується громадян, які використовують дрова для обігріву житла. Він спрямований проти незаконних пилорам, «чорних лісорубів», які наживаються на краденому лісі.

Нардеп також сказав, що людина не несе жодної відповідальності за зберігання 30 кубометрів соснових дров, або 15 кубометрів дубових. Це той обсяг, який потрібен домогосподарству на опалювальний сезон, і навіть дещо із запасом.

«Але навіть якщо хтось заготував цієї зими більше, для них немає причин хвилюватися. Закон не має зворотної сили в часі, тому держоргани, в тому числі й поліція, не мають права вимагати документи на деревину, куплену до набрання законом чинності», – підсумував Павлюк.

До відома: чинне законодавство передбачає за незаконний обіг деревини від 17 до 25,5 тисячі гривень штрафу, тоді як новий закон підвищує їх до рівня від 34 до 85 тисяч гривень або до обмеження волі строком до трьох років.

На даний момент документ надіслано на підпис президенту.

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