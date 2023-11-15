Новини Одеси та Одеської області

Наговорила на 4 статті кримінального кодексу: на Ірину Фаріон відкрили справу

Наговорила на 4 статті кримінального кодексу: на Ірину Фаріон відкрили справу

На Ірину Фаріон, викладачку “Львівської політехніки”, Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за чотирма статтями. Також призначено низку експертиз щодо її висловлювань та публікацій.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Як повідомляється у матеріалах слідства, в одному зі своїх інтерв’ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Та назвала їх “збродом” та “москворотими”. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом.

А студенти “Львівської політехніки” вчора вийшли на мітинг з вимогою звільнити Фаріон за неповагу до військових та колишнє минуле, пов’язане з комуністичною партією. Адже на думку студентів, вона діє в інтересах ворога.

Окрім того, у своїх соцмережах Фаріон опублікувала допис зі скриншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника. Хлопця затримали російські спецслужби та змусили просити вибачення за свої слова.

Читайте також: Одеський підліток обматюкував депутата і співав у Львові Цоя: за нього заступився Арестович (відео)

Стосовно Ірини Фаріон, СБУ відкрила кримінальне провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

Цитата СБУ

Також за ініціативи СБУ буде проведено психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.

Наразі досудове розслідування триває.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати