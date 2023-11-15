Наговорила на 4 статті кримінального кодексу: на Ірину Фаріон відкрили справу

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Як повідомляється у матеріалах слідства, в одному зі своїх інтерв’ю народна депутатка України 7-го скликання зазначила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців ЗСУ і не може назвати їх українцями. Та назвала їх “збродом” та “москворотими”. Це викликало хвилю обурення серед українських захисників та в суспільстві загалом.

А студенти “Львівської політехніки” вчора вийшли на мітинг з вимогою звільнити Фаріон за неповагу до військових та колишнє минуле, пов’язане з комуністичною партією. Адже на думку студентів, вона діє в інтересах ворога.

Окрім того, у своїх соцмережах Фаріон опублікувала допис зі скриншотом повідомлення від проукраїнського студента з тимчасово окупованого Криму, у якому були вказані ім’я, прізвище та інші персональні дані відправника. Хлопця затримали російські спецслужби та змусили просити вибачення за свої слова.

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Стосовно Ірини Фаріон, СБУ відкрила кримінальне провадження за такими статтями Кримінального кодексу України:

Також за ініціативи СБУ буде проведено психолого-лінгвістичну експертизу висловлювань Ірини Фаріон.

Наразі досудове розслідування триває.