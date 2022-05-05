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Что делать, если нет всей суммы для оплаты за газ

Что делать, если нет всей суммы для оплаты за газ

В компании «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» рассказали, что делать, если у вас нет всей суммы, необходимой для оплатиты счета за газ.

В своем сообщении на странице предприятия в Facebook, ООО «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» поблагодарило всех, кто рассчитался за газ в апреле.

В компании отмечают, что многие потребители оказались в сложных жизненных обстоятельствах, и пока не могут оплатить счета в полном объеме. На предприятии об этом знают и говорят, что сейчас будут благодарны за оплату любой суммы, ведь «каждая гривна – это поддержка энергетического фронта страны!»

Также в ООО «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ» советуют людям, у кого недостаточно собственных возможностей для оплаты за коммунальные услуги, подать заявку на получение субсидии на онлайн-платформе «ДІЯ» — https://bit.ly/3i8emg9

Такая помощь от государства может оказаться существенной поддержкой для семьи во время военного положения и вместе с тем будет способствовать стабильной работе предприятий, оказывающих коммунальные услуги.

 

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Новости компаний ПРОФИЛЬ

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