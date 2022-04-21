Оплата коммуналки в военное время: что изменилось?

Война в Украине длится уже два месяца. Люди вынуждены эвакуироваться из зоны активных боевых действий. И, понятно, обязанность ежемесячно оплачивать коммунальные услуги отходит для многих на второй план. Однако рано или поздно задолженности погашать придется. А вопросов по оплате коммунальных услуг в условиях войны возникает все больше.

Нужно ли оплачивать коммунальные услуги, если пришлось эвакуироваться?

— Слухи, что, мол, государство компенсирует предприятиям сферы обслуживания домов и коммуникаций их затраты, — не подтверждены, — отмечает президент Ассоциации инновационного развития домохозяйств Станислав Драганов, который сейчас проходит службу в рядах ВСУ. — Это означает, что они так и продолжают работать на основании оплат потребителей.

За счет платежей населения коммунальщики получают зарплаты, необходимые ресурсы для аварийных работ, в частности — ликвидации последствий обстрелов. Поэтому и во время войны за потребленные услуги по возможности нужно платить.

— Оплачивать коммуналку надо, даже если вы покинули свой дом, — убежден эксперт. — Оплата услуг по содержанию дома и придомовой территории помогает поддерживать здания в ухоженном состоянии, вывозить мусор и убирать территорию.

Что делать, если не приходят бумажные квитанции?

Правда, во время войны бумажные платежки за коммуналку довольно часто не приходят. Можно, конечно, и через интернет заплатить. Но далеко не все люди преклонного возраста умеют им пользоваться. В этом случае Станислав Драганов рекомендует оплачивать месячный счет по последней платежке.

— Переплата — не проблема: все фиксируется на вашем счету, — заверяет эксперт.

Будут ли отключать услуги за неуплату?

Вместе с тем, на время войны правительство ввело некоторые послабления в оплате коммунальных услуг. Постановлением «Некоторые вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг в период военного положения» № 206 Кабмин запретил:

насчитывать и взыскивать штрафы, пеню;

делать инфляционные начисления;

начислять проценты на задолженность;

прекращать или приостанавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Такой запрет будет действовать до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Как будут назначать субсидию на неотопительный период?

С 1 мая льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг будут переназначать на новый, неотопительный, сезон. Всем, кому помощь на оплату коммунальных услуг была назначена ранее, начисление будет производиться автоматически.

Какими будут тарифы на газ, свет, воду в мае?

Еще осенью нас подготовили к тому, что с мая тарифы на газ и электричество будут пересмотрены в сторону увеличения. Но война внесла некоторые коррективы.

СВЕТ. Действие нынешних тарифов на электроэнергию уже продлили по 31 октября 2022 года:

1,44 гривни за киловатт — при потреблении до 250 киловатт в месяц;

1,68 гривни за киловатт — при потреблении свыше 250 киловатт в месяц.

ГАЗ. Что касается цены на газ, известно, что «Нафтогаз» работает над этим вопросом. Возможно, потребителям снова предложат годовой тариф. Но каким он будет — пока неизвестно.

ВОДА. Об изменении тарифов на воду речь не идет, но принцип начислений на время военных действий изменили. Это связано с тем, что среднесуточная подача воды уменьшилась почти вдвое, а многие выехали и не могут передавать показания счетчиков. Теперь при расчетах применяют корректирующий коэффициент. Он позволит предотвратить чрезмерные начисления потребителям, которым расчет делают по средним показателям потребления. То есть за воду можно будет платить меньше.

…Оплачивать коммуналку надо, даже если вы покинули свой дом…

Кроме того, получателям субсидий с территорий, где ведутся боевые действия, разрешено не информировать об обстоятельствах, влияющих на назначение и размер субсидии. О таких фактах надо будет сообщить в социальные службы в течение первого месяца после отмены военного положения.

В Министерстве социальной политики также напоминают о необходимости оплачивать коммунальные услуги. Глава ведомства Марина Лазебная уточнила, что согласно закону, субсидия не назначается, если есть просроченная задолженность за коммунальные услуги на сумму свыше 680 гривен и более чем за три месяца. Наличие задолженности будет анализироваться органами социальной защиты населения в мае: от этого будет зависеть право на субсидию в неотопительный период.

Что делать, если выехал, и нет возможности передать показания счетчиков?

Тем, кто может снять и передать показания счетчиков, лучше это сделать. Ведь свежие данные приборов учета помогут рассчитать правильные платежки. И абонент должен будет заплатить за реальный объем полученной услуги. Если жители покинули свой дом и, соответственно, не пользуются коммунальными услугами, желательно передавать те же показания счетчика, какие были зафиксированы ранее.

Если показания приборов учета нет возможности передать, платежки рассчитают по средним показателям – на основании потребления за предыдущие месяцы. Когда потребители уточнят показания, коммунальные службы сделают перерасчет.

Если жилье разрушено

В Верховной Раде хотят отменить плату за коммуналку, если жилье или коммуникации были разрушены в результате военных действий. Соответствующий законопроект №7175 находится на рассмотрении в Верховной Раде. Если его примут, то жителям полностью или частично разрушенных домов не придется оплачивать коммуналку с 24 февраля 2022 года.

Вместе с тем, власти Харькова уже давно пообещали всем горожанам списать плату за коммунальные услуги с 24 февраля и до окончания боевых действий.