Как платить за коммуналку во время войны и после

Вопросов с оплатой жилищно-коммунальных услуг много. Они «всплывают» постоянно, особенно с начала военной агрессии рф в Украине. Многие выехали в другую страну или область. Часть жилого фонда разрушена или повреждена. Как платить за коммуналку в таких случаях, спрашивают потребители. И что говорят на этот счет чиновники?

Когда нет счетчиков и нет дома

О том, как начисляется оплата за коммунальные услуги в условиях военного времени, рассказали в Министерстве развития громад и территорий Украины.

Если жилье разрушено. Тем, кто в результате ведения боевых действий остался без жилья, коммунальные услуги и услуга по управлению многоквартирными домами не предоставляются. А значит – плата за эти услуги тоже не начисляется.

Если жильцы временно выехали. Если жильцы не пользуются коммунальными услугами более 30 календарных дней, то, согласно статье 7 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», имеют право их не оплачивать. При этом надо учитывать, есть ли в доме (квартире) счетчик.

Если нет приборов учета, период временного отсутствия потребителя должен быть подтвержден документально. То есть исполнителю услуг надо предоставить соответствующую справку (о взятии на учет внутренне перемещенного лица, нахождении на лечении в медицинском учреждении, прохождении военной службы, проживании по другому адресу и так далее). Отправить коммунальщикам заявление с подтверждающими документами можно с помощью средств электронной связи.

Если приборы учета есть, потребителям рекомендуют передавать показания счетчиков, то есть – повторять те, которые были раньше (до отъезда). Когда такой возможности нет, вопрос решается иначе. Для потребителей, которые не передают показания водомеров или у которых счетчики отсутствуют, при начислении оплаты за водоснабжение и водоотведение применяется корректирующий коэффициент. Такая методика была разработана на период военного положения и действует с марта 2022 года. По мнению чиновников, она помогает предотвратить чрезмерные начисления людям, получающим счета по средним показаниям потребления услуги.

А если дом на оккупированной территории?

Независимо от того, выехали жильцы или нет, тепло в отопительный сезон все равно предоставлялось, поэтому эту услугу придется оплатить – даже с опозданием.

Тарифы на газ и тепло будут удерживать

Ходят слухи, что с 1 июня выросли тарифы на газ, и в связи с этим осенью тепло будет стоить в три раза дороже. «Нафтогаз» опроверг эту информацию. В компании пояснили, что цена повышена для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ). Это было предусмотрено договором, который ТКЭ заключили с «Нафтогазом» в прошлом году. Также в компании заверили, что на платежках потребителей рост цен не отразится. С одной стороны, правительство одобрило введение моратория на повышение цен на природный газ и тарифов на тепловую энергию во время военного положения и последующего восстановления. С другой стороны, для сдерживания тарифов будет использована часть международной финансовой помощи, выделяемой Украине. Этими средствами будет компенсирована разница между экономически обоснованными и текущими тарифами, в частности для ТКЭ.

Если говорить об услугах по управлению многоквартирным домом, то их тоже придется оплатить, если они фактически предоставляются управляющей компанией или ОСМД. Совладельцы дома по законодательству совместно участвуют в содержании общего имущества и должны возмещать расходы, связанные с содержанием многоквартирного дома.

Если же услуга управления многоквартирным домом предоставлялась несоответствующего качества (не в полном объеме), то потребителям должны сделать перерасчет размера платы.

При наличии спорных вопросов необходимо обращаться непосредственно к исполнителю услуги или в орган местного самоуправления, на территории которого исполнитель услуги осуществляет свою деятельность.

Но есть и еще одна ситуация – когда населенный пункт находится в оккупации, но вода, электричество, газ поставляются. При этом известно о фактах, когда оккупанты выгоняют жителей, а сами размещаются в доме (квартире) и пользуются благами цивилизации. По этому поводу озвучил свое мнение в эфире Национального телемарафона министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов. Он, в частности, уточнил, что и в таких случаях плата за коммунальные услуги начисляться не будет. Но пока нет регуляторного документа, нет и гарантий.

Есть предложение

На законодательном уровне до сих пор не решен вопрос и с разрушенным жильем. Хотя изменения в Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах» об освобождении от уплаты за жилищно-коммунальные услуги потребителей, жилье которых было разрушено в результате вооруженной агрессии рф против Украины, были поданы в соответствующий комитет Верховной Рады еще 29 марта. Вместе с тем, в некоторых громадах оплата за услуги ЖКХ отменена решениями местных органов власти, но только за те услуги, за которые отвечает местное самоуправление (водоснабжение и водоотведение, отопление, вывоз мусора, содержание придомовой территории).

Чтобы урегулировать все непростые моменты, Ассоциация городов Украины (АГУ) предложила индивидуальный подход к оплате коммунальных услуг во время войны, в зависимости от типа территории:

глубокий тыл;

прифронтовые области;

населенные пункты, находящиеся под временной оккупацией;

населенные пункты, где ведутся активные боевые действия.

Конечно, для каждой зоны придется разработать свой механизм, если предложение учтут. Но в любом случае системного решения вопроса не избежать, иначе пострадают и коммунальщики, и потребители.

А пока до прекращения или отмены военного положения в Украине запрещено:

насчитывать и взыскивать штрафы, пеню;

делать инфляционные начисления;

начислять проценты на задолженность;

прекращать или приостанавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг населению в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме.

Ольга Новикова

Фото: НВ Бизнес