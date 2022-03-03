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Можно ли не платить за коммуналку во время войны?

Можно ли не платить за коммуналку во время войны?

Сегодня многие наши соотечественники задаются вопросом: «Что лучше – заплатить за коммунальные услуги или купить еду, лекарства, да просто отложить деньги на чёрный день?» Пока правительство не объявило ни одного официального решения по этому поводу. Далее мы приводим мнение эксперта, не являющегося официальным лицом.

Рецепты

Еще раз отметим, что приведенное мнение эксерта является именно мнением. Официальных разъяснений на этот счет пока не было. 

Эксперт по вопросам в области ЖКХ Кристина Ненно считает, что не нужно платить за коммуналку, если нет такой возможности.
«Это военное состояние, все заморожено – пени не будет. Пусть думают, как выжить, помочь военным и отстроить страну», – сказала Ненно.
В «Нафтогазе» пока не получили официальной информации, однако понимают ситуацию в стране и рекомендуют оплачивать коммуналку по возможности.

Источник: segodnya.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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